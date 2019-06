Turquie-France (2-0) - Deschamps : "On prend une belle gifle, c'est ça le haut niveau"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

QUALIFICATIONS EURO 2020 - Battue et surclassée par la Turquie, samedi soir à Konya, dans le cadre des éliminatoires au Championnat d'Europe, l'équipe de France a montré son plus mauvais visage à Konya. Interrogé par TF1, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a regretté cette non-match.

Turquie-France : les chiffres de la déroute

0 - Comme le nombre de tirs cadrés par les Bleus à Konya (sur 4 tentatives). C'est une première depuis dix ans selon Opta.

2 - La France n'avait plus encaissé deux buts en première période depuis quatre ans et le match amical face à la Belgique, joué le 7 juin 2015 (3-4).

1 - La Turquie a signé sa toute première victoire face à l'équipe de France en cinq confrontations. Les Bleus avaient remporté les quatre premiers duels entre 1996 et 2009.

Les buts de la rencontre





Les réactions

Didier Deschamps

"Qu'est-ce que vous voulez ? Quand il y a une prestation collective comme ça, voilà... Il n'y a rien à en retenir de positif."

"On n'a pas fait le match qu'il fallait face à une équipe qui a joué comme elle aime jouer. Et nous on n'était pas là."

"C'est ça le haut niveau, qu'on soit champions du monde ou pas d'ailleurs. A partir du moment où on n'est pas là avec les intentions, on ne peut rien espérer."

"Heureusement que c'est comme ça. On prend une belle gifle ce soir. il faut prendre le temps d'analyser parce qu'on a un match, différent, qui nous attend dans trois jours."

"Il n'y a pas grand chose à dire, à part bravo à la Turquie et nous retourner à nos basiques."