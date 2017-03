Il y a 9 ans, Thierry Gilardi nous quittait

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ont tenu à adresser un petit mot pour celui qui a été la voix du football français sur TF1 notamment. Disparu il y a 9 ans, nos commentateurs lui ont rendu hommage, montrant que malgré son absence, ce talentueux journaliste sportif reste dans toutes les mémoires.





Une voix, un talent, une passion…

« Et comme Bixente, on oublie jamais une voix, un regard, une compétence, un être humain très rare... on a une pensée pour Thierry Gilardi ce soir et pour ces proches… » C’est avec ces mots en début de seconde période que Grégoire Margotton a tenu à rendre hommage à Thierry Gilardi, parti trop tôt il y a neuf ans jour pour jour un 25 mars. Et quoi de mieux pour honorer le talent de cet homme que par l’intermédiaire d’un match, lui qui savait faire vivre une rencontre de football comme très peu de personnes.