Les Bleus 2018, au coeur de l'épopée russe

Produit par Fédération Entertainment, Yvette Production et la FFF Réalisé par Emmanuel Le Ber et Théo Schuster Après l’évènement 98 – SECRETS D’UNE VICTOIRE célébrant le premier titre mondial, TF1 propose en exclusivité le film documentaire LES BLEUS 2018, AU CŒUR DE L’EPOPEE RUSSE. De la préparation à la remise du trophée, découvrez la vie de groupe des nouveaux champions du monde. Ce documentaire nous plonge en immersion avec les joueurs de l'équipe de France, des athlètes de très haut niveau, à la fois attachants, sympathiques et espiègles en dépit de l'incroyable pression.