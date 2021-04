Bosnie-Herzégovine - France (0 - 1) : Voir le but de Griezmann en vidéo

Antoine Griezmann ouvre le score pour l'équipe de France juste avant l'heure de jeu ! Alors que les Bleus mettent plus de rythme dans cette seconde période et que Didier Deschamps vient de faire entrer en jeu Olivier Giroud pour apporter un peu plus de physique en attaque, c'est Adrien Rabiot qui délivre du gauche un superbe centre que reprend merveilleusement Antoine Griezmann de la tête. Le gardien bosnien est battu et la France mène 1-0.