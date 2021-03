France - Ukraine : Deschamps : "On aurait dû se mettre à l’abri"

La France et l'Ukraine ont fait match nul 1-1 mercredi soir au Stade de France. Interrogés par TF1 après la rencontre, au micro de Frédéric Calenge, Didier Deschamps et Antoine Griezmann, ont regretté ce résultat. "Je ne noircis pas le tableau, la situation n'est pas évidente, mais le parcours de qualifications c'est un long parcours et pas un long fleuve tranquille, cela ne l'a jamais été", a tenu à tempérer Deschamps, qui mise sur la longueur pour s'extirper de ce groupe qualificatif.