France - Espagne : Revoir le but splendide de Youri Djorkaeff (Euro 2000)

Le 25 juin 2000, l'Equipe de France affronte l'Espagne en quart de finale de l'Euro. Alors que les deux équipes se trouvent dos à dos après l'ouverture du score de Zidane et l'égalisation sur penalty de Mendieta, Patrick Vieira tente une percée plein axe, voit et décale Youri Djorkaeff sur sa droit, et le Snake crucifie Santiago Canizares d'une frappe à angle fermé imparable ! 44e minute, 2-1 pour les Bleus...