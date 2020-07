France - Italie : Revoir le but en or de Trezeguet (Euro 2000)

Le 2 juillet 2000, l'Equipe de France affronte l'Italie en finale de l'Euro, deux ans après son sacre mondial. Et à la 103e minute, Trezeguet marque le but en or et offre le trophée aux Bleus dans une ambiance folle.