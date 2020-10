France - Ukraine (2 - 0) : Voir le but de Giroud en vidéo

Pour sa centième sélection, Olivier Giroud se fait plaisir et nous fait plaisir en marquant un but formidable ! L'attaquant fête de la plus belle des manières sa centième avec une frappe enroulée hors de la surface qui va se ficher en pleine lucarne ! 2-0 à la 24e minute.