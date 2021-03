France - Ukraine : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez les meilleurs moments de la rencontre entre l'équipe de France et l'Ukraine (1-1). L'équipe de France avait pourtant ouvert le score, à la 19e minute, grâce à un magnifique but d'Antoine Griezmann (19e). Trop maladroite devant le but, elle a finalement été rejointe au score par son adversaire avant l'heure de jeu suite à un but contre son camp de Presnel Kimpembe (57e). Dominatrice en première période, la France s'est prise dans la toile de l'Ukraine, mieux disposée tactiquement en seconde période. Revivez en images les meilleurs moments de cette rencontre avec les commentaires audio du direct.