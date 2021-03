Kazakhstan - France (0 - 2) : Voir le 2e but IMPROBABLE des Bleus en vidéo

L'équipe de France s'est mise à l'abri juste avant la pause sur la pelouse de l'Astana Arena suite à un but contre son camp du défenseur Sergiy Maliy. Au duel avec Paul Pogba sur un corner qu'il avait lui-même concédé, en enlevant un but tout fait à Anthony Martial, l'international kazakhstanais a marqué de la tête dans son propre but après une lutte acharnée avec le joueur de Manchester United. A la pause, l'équipe de France de Didier Deschamps mène 0-2 face au Kazakhstan, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Revivez en images cette séquence, et ce but, improbables.