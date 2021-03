Kazakhstan - France (0 - 2) : Voir le but refusé de Griezmann en vidéo

Antoine Griezmann a bien cru marquer son 35e but avec l'équipe de France. Juste après le retour des vestiaires, à la 47e minute, le joueur du FC Barcelone a trompé le portier du Kazakhstan d'une frappe à ras de terre du pied gauche. Quelques instants après avoir marqué ce but, le n°7 des Bleus a vu le drapeau de l'assistant se lever. C'est son coéquipier au Barça, Ousmane Dembélé, qui l'avait servi en direction de la surface de réparation après un coup franc rapidement joué par Anthony Martial en direction de Dembélé, premier buteur de ce Kazakhstan - France. Devant au score à la pause (0-2), l'équipe de France n'avait pas vu son onze être modifié par Didier Deschamps. Revivez ce but annulé en vidéo.