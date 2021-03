Kazakhstan - France (0 - 1) : Voir le but de Dembélé en vidéo

L'équipe de France a ouvert le score lors de sa rencontre face au Kazakhstan à la 20e minute de la rencontre grâce à Ousmane Dembélé. Servi par Anthony Martial dans la surface de réparation adverse, le joueur du FC Barcelone a frappé au but du pied droit et trompé le portier adverse, Alexandr Mokin. Dembélé, rappelé pour la première fois avec les Bleus depuis l'automne 2018, a marqué son 3e but avec le maillot des Bleus. L'ailier, passé par Rennes et le Borussia Dortmund, a fêté sa 23e cape avec la France lors de cette rencontre éliminatoire à la Coupe du monde 2022.