France - Croatie (Ligue des Nations)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Ligue des Nations France / Croatie . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Une rencontre France / Croatie, cela rappelle forcément d'heureux souvenirs aux supporters de l'Equipe de France...En effet, la dernière fois que les deux nations se sont rencontrées, il s'agissait tout simplement de la Finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie, remportée par les Bleus sur le score de 4 buts à 2 !Pour cette nouvelle rencontre qui se jouera au Stade France dans le cadre de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps espèrent bien encore l'emporter. L'Equipe de France affrontera le Portugal, la Suède et la Croatie dans le Groupe 3 de la ligue des nations et tentera d’obtenir la 1ère place pour accéder aux finales de la Ligue des Nations contre les vainqueurs des trois autres groupes.Commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Frédéric Calenge.