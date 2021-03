France - Ukraine : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Qualification WC 2022 France / Ukraine . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). Champions du monde en titre, l’Équipe de France de football doit impérativement se qualifier pour défendre son titre lors de la Coupe du Monde 2022. Deux ans après avoir soulevé la Coupe du monde en Russie, les Bleus sont en route pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les Bleus disputeront le mercredi 24 mars à 20h35 au Stade de France un match déjà décisif face à l’Ukraine, leur challenger principal du groupe dans la course à la qualification. Une rencontre commentée par Bixente LIZARAZU, Grégoire MARGOTTON et Frédéric CALENGE.Les hommes de Didier DESCHAMPS devront ensuite affronter la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan et conclure cette campagne de qualification à la première place de leur groupe pour se qualifier directement à ce Mondial. A quelques semaines du début de l’Euro il s’agit du dernier rassemblement des Bleus avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps et du début de la préparation de l’Equipe de France.