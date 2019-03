Qualif Euro 2020 - Moldavie / France : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Qualif Euro 2020 - Moldavie / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). MOLDAVIE / FRANCE Qualification pour le Championnat d'Europe 2020 En direct du Stade Zimbru à Chi?inau Commenté par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU avec Frédéric CALENGE Coup d'envoi pour la campagne de qualification pour l'EURO 2020. Pour se qualifier au prochain championnat d'Europe, la France, championne du monde en titre et vice-championne d'Europe, affrontera la Moldavie, l'Islande, la Turquie, Andorre et l'Albanie.