Erin, fuir ou mourir

Erin se rend compte que Jared, qu'elle a épousé très rapidement, est en réalité un homme jaloux et violent. Elle parvient à le quitter grâce à l'aide d'une amie et part vivre à Portland chez une autre proche. Sous un faux nom, elle refait sa vie petit à petit, mais elle se sent observée et décide de prendre des cours de self-défense.