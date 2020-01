Accro au robot - Ernest et Rebecca

Ernest tient absolument à ce que Rebecca participe à un concours d'inventions organisé par Ivana Grashevski, une bloggeuse scientifique dont il est fan. Il se fait donc passer pour un robot intelligent, Ernestor, et nos héros gagnent le prix. Mais Marie-Agnès a du mal à l'accepter et décide d'emporter avec elle Ernestor sans que Rebecca ne s'en aperçoive. Nadine et François ayant participé au concours, ils aident Rebecca à retrouver son ami grâce à leurs inventions. Ernest est loin d'obéir à Marie-Agnès qui se débarrasse de lui. Rebecca et ses amis doivent maintenant le sauver d'un danger encore plus important : le camion nettoyeur ! Ernest sera bien sûr sauvé par Rebecca et sa bande.