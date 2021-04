Ernest et Rebecca - Brooo

Rebecca se propose de garder le bébé dont Coralie devait s'occuper, car cette dernière a égaré son portable et doit absolument le retrouver. Mais il s'agit en réalité d'une ruse de Rebecca et d'Ernest pour prouver à Coralie que Rebecca est responsable et assez grande pour aller au cinéma le soir avec sa grande soeur. Mais tout ne se passe pas comme prévu et nos héros égarent le bébé qu'ils croient se nommer "Brooo". Paniqués, ils le cherchent partout et finissent par embarquer tous les bébés présents au parc, tout en évitant Coralie, partie à la recherche de son portable. Au final, tout se finit bien car Brooo était simplement caché à la maison. Il ne reste plus à Ernest et Rebecca qu'à ramener tous les bébés au parc !