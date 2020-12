Ernest et Rebecca - Danse avec les Microbes

L’école organise un concours de danse. Papa veut absolument que Rebecca y participe, même si elle ne sait pas danser et qu’elle a peur du ridicule! Pour l’aider, Ernest accepte de l’entraîner et même de se déguiser pour être son cavalier. Mais en voyant l’extraordinaire prestation de Pierrick et de Marie-Agnès, les ennemis jurés de Rebecca, elle et Ernest perdent toute confiance… Ernest les contamine avec une gratouillite pour les disqualifier, mais cela ne fait qu'attirer le docteur Fakbert sur les lieux, ce dernier se lançant dans unechasse au virus. Ernest doit donc se cacher et ne peut plus participer au concours avec Rebecca. Papa décide alors de remplacer le cavalier de sa fille ! Et s’ils ne gagnent pas, ils parviennent à détourner l'attention, en s’amusant comme des fous : Ernest est sauvé et Rebecca a regagné confiance en elle.