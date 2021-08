Ernest et Rebecca - Dodo sur la ville

Rebecca est fâchée d’avoir à se coucher tôt alors qu’elle n’est pas fatiguée. Ernest contamine alors la famille avec une dodoïte pour les endormir, ainsi Ernest et Rebecca peuvent continuer à s’amuser. Cependant la maladie se répand dans toute la ville. Ce sont tous les habitants qui s’endorment ! Sauf le docteur Fakbert, qui étaiten déplacement lors de la contamination, et qui part à la recherche du virus responsable de l'épidémie : Ernest ! Heureusement, grâce au coq de Pépé Bestiole, Ernest et Rebecca parviennent à réveiller la ville avant que le docteur Fakbert ne parvienne à capturer le microbe.