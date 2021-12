Ernest et Rebecca - Globule vert et Miss justice

Outrés de la méchanceté de Pierrick, Rebecca et Ernest décident de devenir des super justiciers pour le punir ! Sous les identités secrètes de “Globule Vert et Miss Justice”, nos deux héros aident les citoyens et punissent les délinquants, dont Pierrick évidemment. Rebecca est ravie ! Elle déchante cependant vite quand elle s’aperçoit que sur internet, Ernest est beaucoup plus populaire qu’elle, ce qui provoque une dispute entre eux. Mais quand Pierrick revient terroriser la ville déguisé en super-méchant répondant au nom de « Super Morve-au-Nez », Rebecca et Ernest surmontent leurs ego respectifs pour maîtriser la menace, redevenant ainsi les meilleurs amis du monde.