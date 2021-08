Ernest et Rebecca - La Calinite

Rebecca se dispute avec Nadine et réclame des câlins à Maman et à Coralie. Mais aucune ne semble disposée à lui en donner, ce qui la rend très triste. Ernest veut absolument remédier à cela et contamine Maman avec une légère dose (selon lui) de "Calinite", une maladie contagieuse qui donne une irrépressible envie de faire des bisous et des câlins. Mais la dose est en réalité beaucoup trop élevée et Maman devient une câlineuse zombie. La famille puis toute la ville finit par être contaminée, sauf Rebecca et Nadine, qui vont devoir faire ingurgiter l'antidote (à base de cornichons et de sauce au piment) à tous les câlineurs zombifiés. Et pour cela, elles vont devoir se réconcilier...