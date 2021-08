Ernest et Rebecca - La Ne'andertalite

Sam veut emmener Rebecca au musée de la paleontologie, mais Rebecca n’en a pas envie. Ernest contamine Sam avec une Néandertalite, une maladie qui donne une grosse flemme, façon hibernation, afin de le faire dormir… et ainsi annuler la visite! Mais Sam réagit bizarrement au virus et se retrouve transformé en un très primitif homme des cavernes. Le seul remède, une fougère préhistorique, se trouve… au musée. Rebecca et Ernest s’y rendent et prennent soin d'enfermer Sam au grenier. Mais celui-ci se libère, sillonne la ville et kidnappe Maman en l'emmenant au sommet du musée, à la King Kong. Rebecca et Ernest parviennent cependant à lui administrer l'antidote et passent une journée inoubliable au musée, qui finalement, est vraiment cool !