Ernest et Rebecca - La nouvelle voisine

Au cours de leurs vacances, Rebecca et Ernest apprennent une bien mauvaise nouvelle : Mme Lavacherolle, la directrice de l’école, emménage juste à côté de chez eux ! Ils se mettent en tête de la faire partir mais leur plan fonctionne de travers et Mme Lavacherolle en vient à emménager chez eux ! Pour la faire fuir, Rebecca et Ernest parviennent à faire croire à la directrice que la maison est hantée… Rebecca et Ernest peuvent à nouveau profiter de l’été en toute tranquillité.