Ernest et Rebecca - La Ouiite

Rebecca est frustrée : Maman est décidément trop sévère et dit non à tout ce qui est amusant, comme continuer de jouer au lieu d’aller dîner, ou regarder la télévision un soir d’école. Pour l’aider, Ernest contamine Maman avec un virus qui fait dire « oui » à tout : la ouiite! Rebecca est ravie… au début. Mais très vite, Rebecca déchante et réalise qu’avoir une Maman aussi permissive, cela peut conduire à la catastrophe. Heureusement, nos héros parviennent finalement à faire dire non à Maman,ce simple mot annulant les pouvoirs de la ouiite et lui rendant ainsi son état normal.