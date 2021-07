Ernest et Rebecca - L'aspirapeur

Maman a acheté un aspirateur robot. Elle quitte la maison et Rebecca et Ernest restent seuls avec le robot. Rebecca s'amuse à lui faire avaler tout un tas de choses tandis qu'Ernest le voit d'un mauvais œil (il mange toute sa poussière). Mais le robot devient fou et commence à aspirer tout ce qui se trouve sur son chemin. Ernest et Rebecca sont terrorisés mais parviennent à trouver sont point faible et à le vaincre.