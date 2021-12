Ernest et Rebecca - Lavacherolle contre attaque

Au cours d’une sortie scolaire en forêt pour nettoyer la nature, Rebecca et ses camarades de classe se font confisquer tous leurs jouets par Mme Lavacherolle, la directrice. Aidée d’Ernest, de Nadine et de François, Rebecca complote pour reprendre les jouets et les redonner à leurs propriétaires. Mais Pierrick, la brute de l’école, s’en mêle. A cause de lui, Mme Lavacherolle a repris eles jouets ainsi qu'Ernest, transformé en camion jouet pour dissimuler son existence. Usant de ruse, Rebecca parvient à récupérer les jouets, à sauver son ami et à faire punir Pierrick.