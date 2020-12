Ernest et Rebecca - Le cousin caché

Rebecca découvre qu’Ernest n’est pas le seul méga-virus en rencontrant son cousin Anatole, un virus très charismatique! Ernest n’en est pas enchanté… Rebecca comprend pourquoi quand Anatole prend le contrôle de sa famille grâce à une maladie qui asservit ceux qui sont contaminés. En vérité, Anatole déteste les humains! Ernest avoue que lui aussi pensait de la sorte, avant qu’il ne rencontre Rebecca. Dans une action de bravoure, Rebecca sauve Anatole. Nos héros parviennent à libérer la famille de l’emprise d’Anatole, et à convaincre ce dernier que l’amitié entre virus et humains est possible!