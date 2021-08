Ernest et Rebecca - Le festin d'Ernest

Il y a un nouveau composteur dans la maison de Rebecca, capable de transformer les ordures en engrais… Ce gourmand d’Ernest ne peut s’empêcher d’avaler goulument tout l’engrais produit avec ! Il mange tant et si bien qu’il devient énorme, ces nouvelles proportions l’empêchant de se transformer et ainsi de cacher son existence ! Pour protéger Ernest, Rebecca doit réussir à lui faire perdre du poids et se débarrasser du composteur afin qu'il ne recommence pas. Pas facile quand l’agent Leduc rôde, à la recherche d’un voleur de poubelles…