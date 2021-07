Ernest et Rebecca - Le microbe de l'amour

Alors que Rebecca doit sortir avec Maman au Dino Café, cette-dernière part avec Sam à un salon de la photo, laissant Rebecca désemparée. Cette fois c’est décidé, Rebecca veut Sam hors de sa vie ! Rebecca et Ernest décident de discréditer Sam aux yeux de Maman pour la « décontaminer » du "microbe de l'amour". Seulement Maman trouve toutes les maladresses de Sam - orchestrées en fait par Rebecca - touchantes et est encore plus amoureuse ! Rebecca persuade Sam d’offrir à Maman un jus de kiwi sachant qu'elle déteste ça. Sauf qu'en réalité, elle y est allergique ! Maman hors service, Sam prend le relais à la maison pour s’occuper des filles ! Et ce dernier se montre aux petits soins pour Rebecca. Elle commence à trouver Sam cool et Ernest s’inquiète de voir sa Rebecca attraper à son tour le fameux « microbe de l’amour » ! Il décide de frapper un grand coup… Mais peut-être un peu trop grand… Et si Sam était en fait plus indispensable à l’équilibre de la famille ?