Ernest et Rebecca - Le Microbe maniaque

Rebecca jette à la poubelle le vaccin qu’elle doit recevoir dans l’après-midi. Poubelle engloutie par ce gourmand d'Ernest… qui tombe aussitôt malade à cause du vaccin (normal puisque c'est un virus). Ernest subit une transformation radicale et devient maniaque de la propreté, nettoyant tout et allant jusqu’à enfermer Missile, le chien de la maison, dans un sac, pour l’empêcher de mettre des poils partout. La situation empire quand Ernest s’échappe en ville et repère le camion nettoyeur. Rebecca, Nadine et François n’ont d’autre choix que de fabriquer un "anti-vaccin" pour guérir Ernest de sa maniaquerie, avant qu’il n’inonde la ville de javel…