Ernest et Rebecca - Le pot de colle

Rebecca est obligée de former un tandem avec Marie-Agnès, pour un devoir de l'école. Le pire, c’est que Marie-Agnès est persuadée que Rebecca a un secret et se met en têted'enquêter sur elle. Pour l’empêcher de fouiner chez elle, Ernest la paralyse le temps que Rebecca finisse leur devoir, mais Marie-Agnès se réveille encore plus suspicieuse! Grâceà l’aide d’Ernest, Rebecca finit par persuader Marie-Agnès qu’elle a des superpouvoirs. Marie-Agnès, terrifiée, part en courant de chez Rebecca ! Le secret de l’existence d’Ernest reste bien gardé.