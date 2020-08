Ernest et Rebecca - Le Troll Parfumé

Suite à un conflit entre Rebecca et Marie-Agnès, cette dernière décide de demander à son père d'acheter le Troll Renifleur, de le renommer le Troll Parfumé et d'en bannir Rebecca. Celle-ci se lance alors dans un combat acharné pour anéantir le commerce de son ennemie. Elle parvient à ses fins grâce à l'intervention à la fois de Nadine et François et surtout d'Ernest qui va contaminer les sbires de Marie-Agnès, Pierrick et Jamel, faisant croire ainsi à une épidémie au Troll.