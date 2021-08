Ernest et Rebecca - Les campeurs de l'extrême

Rebecca et sa bande veulent camper en forêt pour manger au coin du feu et se raconter des histoires qui font peur ! Mais Coralie, leur réticente accompagnatrice, annonce tout net qu’ils ne feront rien d’autre que monter la tente et dormir. Au moment du départ, Ernest propose de contaminer Coralie avec une ronfloïte une fois arrivés, afin de l’endormir très vite et très profondément, permettant aux enfants de s’amuser comme ils l’entendent… mais par accident, Ernest innocule le virus avant le départ de la bande, endormant Coralie dans la maison ! Refusant de compromettre leur aventure, Rebecca et Ernest font croire aux autres adultes que Coralie est en pleine forme, en la manipulant comme une marionnette. Les choses se compliquent quand Freddy, le petit ami de Coralie, les rejoint en forêt.