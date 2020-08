Ernest et Rebecca - Même pas peur

Pierrick, la brute de l’école, terrorise François, l’un des meilleurs amis de Rebecca. Pour qu’il arrête de se laisser faire, Ernest le contamine avec une maladie qui l’empêche de ressentir la peur. Ça fonctionne: sans la peur, François a beaucoup plus confiance en lui face à Pierrick… Mais François n’a plus peur non plus de commettre des bêtises, comme voler dans un musée! Il risque de s’attirer de gros ennuis! Fort heureusement, la maladie finit par se dissiper. En rapportant au musée l’objet volé par François, Ernest et Rebecca se mettent en danger et François trouve en lui le courage d’aller les sauver ! Il découvre que le vrai courage, c'est d’agir même en ayant peur.