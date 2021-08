Ernest et Rebecca - Mon Chien super

Par accident, Ernest se fait avaler par Missile, le chien de Rebecca. À leur grande surprise, Ernest parvient à prendre possession du chien de l'intérieur ! Rebecca en profite pour faire croire à tout le monde et notamment à Marie-Agnès que Missile est très intelligent, Marie-Agnès ayant elle-même un chien dont elle est très fière. Mais Ernest pousse le bouchon et se met à à parler dans le corps de Missile… Ce qui intrigue une scientifique, quise met en tête de capturer Missile pour l’étudier ! Ernest et Rebecca doivent lui échapper et faire sortir Ernest du corps de Missile, afin que tout redevienne comme avant… Ils y parviennent in extremis, faisant croire à tous que la voix qui sortait de Missile était un tour de ventriloquie de Rebecca.