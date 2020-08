Ernest et Rebecca - Mon Ernest à moi

Rebecca est triste : son meilleur ami Ernest et sa meilleure amie Nadine semblent être devenus très proches, au point de la délaisser ! Rebecca, jalouse, décide de passer tout son temps à jouer avec François pour essayer de rendre Ernest jaloux à son tour. Mais au vu des différentes phobies de François, lui et Rebecca ont du mal à trouver des jeux communs ! Alors que Rebecca est de plus en plus attristée, Ernest et Nadine reviennent vers elle pour lui avouer que s’ils l’ont délaissée, c’était pour lui préparer une surprise ! Rebecca, Ernest, Nadine et François finissent ainsi par se réconcilier.