Ernest et Rebecca - Pour l'amour de Grignotte

Pour faire plaisir à Ernest, Rebecca accepte de tenter de gagner le concours de récitation, dont le prix est la garde de Grignotte, le cochon d'Inde de la classe. Mais ce n’est pas si simple car Rebecca a du mal à apprendre par cœur. Ernest met donc au point un entraînement de compétition… à sa façon. Et cela porte ses fruits, Rebecca arrive en classe le jour J remontée à bloc. Elle est devenue « Récitator ». Malheureusement, pendant qu'elle récite sa poésie, Ernest manque de se faire repérer et déconcentre complètement Rebecca. Grignotte s’en va donc avec la meilleure élève, Marie-Agnès, qui se met à le déguiser de façon ridicule. Rebecca/Récitator s'engage dans une course poursuite, avec l’aide d’Ernest, pour sauver le pauvre rongeur des griffes de sa tortionnaire.