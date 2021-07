Ernest et Rebecca - Rebaud l'ado

Rebecca, Ernest et François sont au en visite scolaire au musée avec leur instituteur, M. Rébaud. Par accident, Ernest fait trébucher M. Rébaud, qui se cogne la tête et perd connaissance. En se réveillant, M. Rébaud a perdu la mémoire et a retrouvé... une âme d'adolescent. Pire, il se comporte comme un délinquant à travers la ville et refuse de croire qu’il est devenu professeur ! Rebecca et ses amis partent à sa poursuite pour lui faire retrouver ses souvenirs et récupérer leur instituteur adoré. Une fois celui-ci guéri, il reprend la visite du musée, révélant que ce lieu l’a fasciné plus jeune… et qu’il est devenu instituteur pour partager sa soif de savoir, à la plus grande joie de Rebecca et des autres enfants !