Ernest et Rebecca - Rebecca la terreur

Pierrick et Jamel volent la collection de BD de Rebecca. Celle-ci est hors d'elle et veut les récupérer. A l'aide d'un chewing-gum très très acidulé et d'une petite touche d'Ernest, Rebecca développe une super force associée à un gros rhume. Maman l'emmène chez le Dr. Fakbert qui soigne Rebecca avec un spray anti-virus qui touche malencontreusement Ernest, caché à la fenêtre avec Nadine et François. Celui-ci ne peut donc plus contaminer Rebecca pour qu'elle aille récupérer ses BD. Rebecca ayant perdu sa force, c'est par la ruse que nos héros vont réussir à doubler Pierrick et Jamel.