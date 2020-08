Ernest et Rebecca - Rick le Poulpe

En jouant dans leur grenier, Rebecca et Ernest découvrent une carte menant au trésor du légendaire pirate, Rick le Poulpe (nommé ainsi à cause de son animal de compagniefétiche). Rebecca et Ernest décident de trouver le trésor… qui se situe sous l’école. En pleine nuit, ils s’y infiltrent et réalisent que M. Tatalia, l'intendant de l'école s’y trouveégalement ! Et lui aussi cherche le trésor, car il est le descendant de Rick le Poulpe ! Rebecca et Ernest doivent ruser pour trouver le trésor sans faire prendre… Finalement, ilsdécouvrent que le véritable trésor de Rick n'était pas de l'or et des pierres précieuses mais tout aussi précieux !