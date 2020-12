Ernest et Rebecca - Signé Ernest !

Rebecca s'est fait punir à cause d'une bêtise d'Ernest et doit rapporter un mot de la directrice à faire signer par Maman. Pour l'aider, Ernest lui propose de copier la signature de Maman. Après hésitation, Rebecca accepte. Lavacherolle n'y voit que du feu mais remarque que Rebecca parle souvent à son cartable (Ernest). Emportés par leur succès, Ernest et Rebecca apprennent qu'un évènement avec Captain Viit doit avoir lieu pendant un jour de classe et décident d'écrire à nouveau un mot à la place de Maman afin que Rebecca sèche l'école. Mais Lavacherolle se doute de quelque chose et entend en parler en personne à Maman. Rebecca doit maintenant empêcher Maman de découvrir la vérité et faire fuir Lavacherolle de chez elle.