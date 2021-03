Ernest et Rebecca - SOS grenouilles

Rebecca, Nadine et François découvrent que M. Rébaud, leur instituteur, compte faire manger des grenouilles à ses élèves, grenouilles qui ne sont autres que Esmeralda, une vieille amie d'Ernest, et sa famille. Les enfants et Ernest se mettent en tête de les sauver : Ernest et Rebecca s'infiltrent dans l'école pendant que Nadine et François distraient la directrice. Mais ces deux derniers comprennent qu'il s'agit simplement d'observer les grenouilles qui seront ensuite relâchées. Nos héros se sont mis inutilement dans la panade et se font repérer par M. Tatalia, l'intendant de l'école qui prend Ernest pour une grenouille mutante. Ernest manque de se faire repérer mais parvient à "exfiltrer" ses copines grenouilles in extremis.