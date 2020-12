Ernest et Rebecca - Tatalia remplacant

Rebecca est paniquée : elle a oublié de réviser son contrôle de maths ! Pour éviter à sa meilleure amie une mauvaise note, Ernest contamine son instituteur, M. Rébaud, avec une "gratouillite". M. Rébaud doit rentrer chez lui… La directrice de l'école remplace M. Rébaud par M. Tatalia, l'intendant de l'école qui dirige la classe comme un sergent tyrannique et force les élèves à récurer toute l’école ! Pour s’en débarrasser, Ernest et Rebecca essaient de le contaminer à son tour. Quand ils échouent, ils décident de soigner M. Rébaud à la place. Après une folle course poursuite, nos héros y parviennent ! Mais déchantent en réalisant que le contrôle de maths va bien avoir lieu…