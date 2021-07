Ernest et Rebecca - Tchum qui peut - Partie 02

Ernest a quitté la maison car Rebecca l'a grondé. Rebecca, attristée, va à l’école, tandis que Pépé part retrouver Ernest avec l’aide des Tchums. Ernest, quant à lui, se lamente dans les égouts : Rebecca lui manque ! Il décide d’aller la retrouver à l’école pour restaurer leur amitié. Sur le chemin, il croise une file de patients qui attendent devant le cabinet du Dr Fakbert. Parmi eux, Freddy, qui a vu un Tchum et a été contaminé par lui ! Tout excité à l'idée de trouver de nouveaux virus, Fakbert prend Freddy comme assistant, partent à la chasse aux virus et parviennent jusqu’à l’école de Rebecca… Où vont se croiser Ernest et les Tchums. Grâce à ses amis et à Pépé, Rebecca parvient à sauver Ernest et les Tchums du Dr Fakbert. Pépé décide d’amener les Tchums à la ferme pour les cacher tandis que Rebecca et Ernest se réconcilient enfin.