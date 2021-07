Ernest et Rebecca - Ultra Collector

Pour faire un cadeau d’anniversaire exceptionnel à son ami François, Rebecca subtilise momentanément sa carte de collection très rare pour la faire dédicacer par leur héroïne en personne, Captain Viit, la Reine du Volant ! Seulement, Ernest, distrait par la faim, perd la carte dans une benne à ordure lors de la séance de dédicaces. Rebecca et Ernest empruntent la Turbo Mobile de Captain Viit et poursuivent la benne à ordure, eux-mêmes poursuivis par Captain Viit et l’agent Leduc. Au bout d’une folle course poursuite, Rebecca parvient à expliquer la situation à Captain Viit. Celle-ci pardonne à Rebecca, avant d’assister elle-même à l’anniversaire de François, lui faisant ainsi la meilleure des surprises !