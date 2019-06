La course au timbre - Ernest et Rebecca

Ernest mange le timbre dont Rebecca a besoin pour envoyer une lettre et le remplace en catimini par un autre qu'il trouve dans la maison. Mais il s'agit d'un timbre de collection de Pépé d'une grande valeur. Comble de malchance, Rebecca a déjà envoyé la lettre. Nos héros se lancent dans une course au timbre et parviennent à rattraper le facteur quand le timbre s'envole et se colle sur le sac d'une vieille dame. La vieille dame est coriace et invente des prétextes pour ne pas rendre le timbre, obligeant notamment Rebecca à lui rendre moults services. C'est avec l'aide de Pépé et d'Ernest que notre Rebecca parviendra enfin à récupérer le précieux timbre.