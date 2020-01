La Véritose - Ernest et Rebecca

Après avoir été grondée par Maman, Rebecca prend la décision de ne plus dire de mensonges. Pour l’aider, Ernest la contamine avec un virus très spécial : la véritose, qui force à toujours dire la vérité. Le lendemain, à l’école Rebecca ne peut s’empêcher de rapporter ! Elle dénonce Pierrick et Jamel, les brutes de l’école, mais aussi ses amis François et Nadine, qui ont copié sur leur voisine ! En plus, une journaliste arrive pour un reportage et c’est Rebecca qui doit être interviewée. Le problème, c’est qu’elle risque de dévoiler l’existence d’Ernest ! François, Ernest et Nadine parviennent à décontaminer Rebecca avant qu’elle ne révèle la vérité en direct à la télévision.