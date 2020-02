L'amoureuse de Jean-Mi - Ernest et Rebecca

Rebecca est attristée : Le Troll Renifleur, son magasin préféré, est fermé car, Jean-Mi, le vendeur, vient de vivre une rupture amoureuse. Avec l’aide d’Ernest, son meilleur ami microbe, Rebecca décide de trouver une amoureuse pour Jean-Mi ! Ils trouvent la parfaite candidate : Dany, la serveuse du Dino-Café. Mais provoquer l’amour est plus compliqué qu’il n’y paraît… Surtout quand, par accident, Ernest se fait voir, et que Dany et Jean-Mi croient avoir rencontré un extra-terrestre… Finalement, nos cupidons en herbe parviennent à leurs fins et à faire ré-ouvrir le magasin !