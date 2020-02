L'autre Microbe - Ernest et Rebecca

Au parc, Ernest croise un tout jeune garçon déguisé en dragon et croit qu’il s’agit d’un microbe géant, comme lui! Il décide de l'emmener avec lui. Le bébé n’est autre que le cousin de Marie-Agnès que cette dernière doit surveiller. En rentrant chez elle, Rebecca tombe sur Ernest et son jeune compagnon et doit expliquer à Ernest sa méprise, avant de réaliser que toute la ville recherche le petit garçon. Si on le trouve chez elle, elle sera arrêtée comme kidnappeuse ! Pire, Ernest, sans le vouloir, a transmis au garçon un virus qui le rend capable de tout congeler par un simple éternuement ! Heureusement, Ernest et Rebecca parviennent à guérir le bébé et à le rendre à Marie-Agnès.